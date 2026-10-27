Антон ПОЛЯНИЧ После начала специальной военной операции (СВО) страны Европейского союза назвали одним из главных направлений своей внешней политики всеобъемлющую помощь Киеву.
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