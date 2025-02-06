«Автодор» отменит правило двух часов на трассе М-11 «Нева» 17 февраля

С 17 февраля отменяется правило, согласно которому назначался максимальный тариф, если автомобиль находился более двух часов между пунктами въезда и выезда на трассе М-11 «Нева» при общей длине маршрута менее 50 км.
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