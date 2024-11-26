Какой подарок мамочке подарить

Маме совсем не нужны дорогие подарки, ей нужно ваше внимание и забота! Только в том случае, если у вас уже есть свои дети, сделайте совместный подарок! Ей будет приятро и тем самым вы дадите пример своим детям, что о близких необходимо заботиться!А почему 2 банки.
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