Роберт Кийосаки: Доллар стал мусором — инвестируйте в биткоин

Роберт Кийосаки, автор известной книги «Богатый папа, бедный папа», выразил серьёзную обеспокоенность по поводу растущего государственного долга США, который, по его словам, угрожает стабильности экономики и снижает ценность доллара.
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