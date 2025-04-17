Путин наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве» за её вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
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