Праздник спасителя и чудотворца Филиппа отмечают в православной церкви 22 января 2024 года Константин СентябрьВ православной сфере, в понедельник, 22 января 2024 года, отмечается праздник, посвященный святителю Филиппу, митрополиту Московскому и всея России.
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