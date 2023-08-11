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В «Тоттенхэме» сказали, что Кейну можно лететь в Мюнхен. Соглашение с «Баварией» в силе

В «Тоттенхэме» сказали, что Кейну можно лететь в Мюнхен. Соглашение с «Баварией» в силе

В лондонском клубе заявили, что у форварда есть разрешение лететь в Германию для прохождения медосмотра в «Баварии».

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