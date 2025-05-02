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В Республике Татарстан бывшая администратор пищевого производства признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданке иностранного государства, признанной виновный в совершении преступления, предусмотренного ч.

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