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Белый дом отказал России в бывших территориях Украины, которая Москва еще не контролирует

Белый дом отказал России в бывших территориях Украины, которая Москва еще не контролирует

США продолжают делать определенные посреднические усилия для окончания конфликта на Украине. По мнению вице-президента Джея Ди Вэнса, российская сторона выдвигает нереалистичные требования, на которые украинцы не пойдут.

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