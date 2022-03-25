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Кория о том, что Бруксби попал ракеткой в болбоя: «Если бы так сделал кто-то из Латинской Америки, его бы дисквалифицировали на три месяца»

Аргентинец Федерико Кория прокомментировал то, что Дженсона Бруксби не сняли с их матча, хотя он попал ракеткой в болбоя.

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