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“Десятки тысяч евро, 5 миллионов, новенький “Мерседес”, – на каких условиях Меладзе, Барских и Брежнева готовы выступать в России и для кого согласны петь

“Десятки тысяч евро, 5 миллионов, новенький “Мерседес”, – на каких условиях Меладзе, Барских и Брежнева готовы выступать в России и для кого согласны петь

После начала спецоперации на Донбассе многие российские знаменитости показали своё истинное лицо. Особенно поразили Валерий Меладзе и Вера Брежнева, которые резко осудили решение президента РФ.

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