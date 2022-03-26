“Десятки тысяч евро, 5 миллионов, новенький “Мерседес”, – на каких условиях Меладзе, Барских и Брежнева готовы выступать в России и для кого согласны петь

После начала спецоперации на Донбассе многие российские знаменитости показали своё истинное лицо. Особенно поразили Валерий Меладзе и Вера Брежнева, которые резко осудили решение президента РФ.
Популярные статьи
- Яна Поплавская раскрыла махинации уехавших из страны Пугачевой и Урганта
- “Я – гражданин мира”, – дочь Пескова устроила публичную истерику из-за санкций
- “Вы не сдержали обещания”, – чемпионка мира, передававшая Шварценеггеру письма детей из Донецка, поставила на место актёра за его слова о спецоперации на Украине
Свежие комментарии