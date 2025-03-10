Рассадный сезон давно открыт или с 8 марта!

Вчера, 8 марта порадовала меня рассада белой лаванды. Вот такую посеяла, фото из интернета, в пачке всего 5 семян, цена около 100 руб Белую посеяла впервые около трёх недель назад, из пяти семян помощник в лице сына одно семя потерял (помогал сеять), из оставшихся четырёх взошёл один росток, на нём уже первые настоящие листья появились.
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