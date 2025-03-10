Дизайн и дом
Дизайн и дом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дизайн и дом

293 подписчика

Свежие комментарии

  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте что делат надо для иголкуЗакрутились листь...

Рассадный сезон давно открыт или с 8 марта!

Рассадный сезон давно открыт или с 8 марта!

Вчера, 8 марта порадовала меня рассада белой лаванды. Вот такую посеяла, фото из интернета, в пачке всего 5 семян, цена около 100 руб Белую посеяла впервые около трёх недель назад, из пяти семян помощник в лице сына одно семя потерял (помогал сеять), из оставшихся четырёх взошёл один росток, на нём уже первые настоящие листья появились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх