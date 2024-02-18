Military Watch Magazine. Россия усиливает танковую мощь

Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») отгрузил заказчику очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения гособоронзаказа, пишет Military Watch Magazine.
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