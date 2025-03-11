В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского правительства.
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