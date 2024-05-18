Ученые: люди с высоким социальным статусом употребляют больше алкоголя, чем другие

Исследование охватило примерно 50% населения Австралии.Новое исследование ученых из Университета Квинсленда показало, что люди с высоким социально-экономическим статусом употребляют больше алкоголя, чем те, чей статус ниже.
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