Обновление Архдрамы продолжится в рамках президентского нацпроекта «Культура»

После успешной замены постановочного освещения в прошлом году театр планирует приобрести прожекторы полного вращения и современные микрофоны для дополнительного улучшения качества постановокВ 2023 году театр получил субсидию в размере около 24 миллионов рублей по национальному проекту «Культура», что позволило ему перейти на новое постановочное освещение.
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