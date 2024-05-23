Захарова заявила о беспокойстве за Бербок после ее слов о переговорах по Украине

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Официальный представитель российского МИД заявила, что беспокоится о состоянии главы немецкого МИД Анналены Бербок после ее высказываний о российском лидере Владимире Путине и конфликте на Украине.
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