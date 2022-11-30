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В одном из городов ХМАО коммунальные тарифы по итогам 2022 года вырастут на рекордные 16%

В одном из городов ХМАО коммунальные тарифы по итогам 2022 года вырастут на рекордные 16%

1 декабря в России во второй раз за год будут увеличены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительством РФ определено, что рост составит 9%.

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