Победа Трампа даст Украине мир, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что посетит Дональда Трампа во Флориде на следующей неделе, и назвал возможное возвращение бывшего президента «единственным серьезным шансом» положить конец войне на Украине, сообщает Newsmax.
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