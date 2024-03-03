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Русская весна

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Победа Трампа даст Украине мир, — Орбан

Победа Трампа даст Украине мир, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что посетит Дональда Трампа во Флориде на следующей неделе, и назвал возможное возвращение бывшего президента «единственным серьезным шансом» положить конец войне на Украине, сообщает Newsmax.

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