Полицейские Республики Марий Эл участвуют во Всероссийской акции «Безопасность детства»

Акция проводится по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации в летний период в целях снижения уровня травматизма и гибели детей, формирования в подростковой среде культуры безопасного поведения, сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних граждан, организации досуга и занятости в каникулярный период.