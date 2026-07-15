Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Планета «Ребёнок»

Планета «Ребёнок»

В эссе «Планета “Ребёнок”» анализируется мир детских эмоций как особая вселенная, в которой интенсивность переживаний, впечатлительность и уязвимость формируют долгосрочные психологические травмы и стратегии взросления.

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