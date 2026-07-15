В эссе «Планета “Ребёнок”» анализируется мир детских эмоций как особая вселенная, в которой интенсивность переживаний, впечатлительность и уязвимость формируют долгосрочные психологические травмы и стратегии взросления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии