Индикар. Палоу начал сезон с двух побед, Шварцман – 22-й в Термале

Пилот «Чип Гэнасси» начал защиту титула с двух побед. На втором этапе сезона-2025 «Индикара» в Термале Алекс Палоу опередил двух гонщиков «Эрроу Макларена» – Пато О’Уорда и Кристиана Лундгора, которые заняли места на подиуме.
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