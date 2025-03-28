В волонтёрском центре Ноябрьска подвели итоги благотворительного марафона

В течение недели здесь проходили различные мастер-классы и встречи. Участники изготовили своими руками обереги для детей, находящихся на лечении, цветы из фоамирана, которые передадут пациентам в паллиативное отделение городской больницы.
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