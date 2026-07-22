ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Куда делось приданое невесты? Почему женихи больше не требуют его перед свадьбой?

Куда делось приданое невесты? Почему женихи больше не требуют его перед свадьбой?

Еще каких-то сто лет назад вопрос стоял не так: «Любите ли вы друг друга?», а совсем иначе: «А что девушка принесет в дом?» Сундуки, набитые постельным бельем, полотенцами, посудой, одеждой, украшениями, иногда даже коровами, лошадьми, землей или деньгами.

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