Куда делось приданое невесты? Почему женихи больше не требуют его перед свадьбой?

Еще каких-то сто лет назад вопрос стоял не так: «Любите ли вы друг друга?», а совсем иначе: «А что девушка принесет в дом?» Сундуки, набитые постельным бельем, полотенцами, посудой, одеждой, украшениями, иногда даже коровами, лошадьми, землей или деньгами.