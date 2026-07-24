Полиция Алматы оштрафовала операторов электросамокатов

Полиция Алматы провела рейд в отношении компаний, предоставляющих услуги по аренде электросамокатов. В ходе проверки было установлено, что автоматическое ограничение скорости на велодорожках и тротуарах функционирует корректно: самокат снижает скорость без участия водителя.