Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой» Карлсону. У форварда «Тампы» 1+5 в 4 играх

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Форвард « Тампы » Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Миннесотой» (3:2). Оба раза россиянин ассистировал защитнику Джону Карлсону , продлив результативную серию (1+5) со старта сезона до 4 игр.