Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой» Карлсону. У форварда «Тампы» 1+5 в 4 играх

Форвард « Тампы » Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Миннесотой» (3:2). Оба раза россиянин ассистировал защитнику Джону Карлсону , продлив результативную серию (1+5) со старта сезона до 4 игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым