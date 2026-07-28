Мерц сообщил, какая страна почти полностью выполнила условия для вступления в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Черногория практически полностью выполнила все необходимые условия для вступления в Европейский союз, и призвал не откладывать ее интеграцию в сообщество, которое уже 13 лет не принимало новых членов.
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