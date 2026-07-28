Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Мерц сообщил, какая страна почти полностью выполнила условия для вступления в ЕС

Мерц сообщил, какая страна почти полностью выполнила условия для вступления в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Черногория практически полностью выполнила все необходимые условия для вступления в Европейский союз, и призвал не откладывать ее интеграцию в сообщество, которое уже 13 лет не принимало новых членов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии