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Аргументы и Факты

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The Telegraph: сделка России и США содержит «зловещий подтекст» для Украины

The Telegraph: сделка России и США содержит «зловещий подтекст» для Украины

Британское издание The Telegraph сообщает, что соглашение между Россией и США о поставках дизельного топлива содержит «зловещий» подтекст для Украины.

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