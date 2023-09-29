Звезду «Счастливы вместе» пытались отрезвить в течение двух недель

Звезду сериала «Счастливы вместе» Юлию Захарову пытаются привести в себя на протяжении двух недель после того, как исполнительница роли Лены Полено появилась на церемонии прощания с актером Вячеславом Гришечкиным в нетрезвом состоянии.
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