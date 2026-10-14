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Царьград

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Nissan вывел в Россию NV200, стоимость от 1,875 млн рублей

Nissan вывел в Россию NV200, стоимость от 1,875 млн рублей

Компания Nissan предложила российским покупателям минивэн NV200 с ценами от 1,875 млн рублей. Полноприводная версия включает двигатель на 109 л.

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