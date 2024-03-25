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Опасная порода: задержан первый подозреваемый в ЧП на шахте «Пионер»

Опасная порода: задержан первый подозреваемый в ЧП на шахте «Пионер»

В Приамурье по подозрению в нарушении требований безопасности задержали управляющего директора рудника «Пионер», где из-за обрушения породы под завалами оказались 13 человек, сообщило краевое следственное управление СК.

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