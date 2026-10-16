Ночь в Тёмном секторе — это всегда испытание. Не только для нервов, но и для способности сохранять ясность мышления, когда каждая тень кажется живой, а каждый звук — шагами невидимого противника.
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