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СКА планирует расторгнуть 5-летний контракт с Глотовым после первого сезона (Михаил Зислис)

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис поделился информацией о планах СКА на Василия Глотова . Клуб ранее заключил пятилетний контракт с 28-летним форвардом.

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