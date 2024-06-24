Участники SPO «Софтлайна» в рамках оферты приобрели более 400 тыс. акций по цене 140 рублей за каждую

ПАО «Софтлайн», ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявил результаты акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140,0 руб.