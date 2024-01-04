Рубрика «Бизнес говорит» в 2023 году помогла немалому числу людей. Пишите в редакцию и вы!

Каким-то историям просто придали огласку, а кому-то и реально помогли решить проблему. Некоторые письма были явно не по адресу, а некоторые вызывали недоумение, ну или просто веселили коллег«Бизнес говорит, а кто надо слышит» — в 2023 году эти слова часто звучали в эфире Business FM.