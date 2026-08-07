FPV-дроны десантников уничтожили самоходку «Богдана»

Операторы ударных FPV-дронов 22-го отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» в зоне ответственности группировки войск «Днепр».
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