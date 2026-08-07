Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

FPV-дроны десантников уничтожили самоходку «Богдана»

FPV-дроны десантников уничтожили самоходку «Богдана»

Операторы ударных FPV-дронов 22-го отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии