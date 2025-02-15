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Царьград

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Зеленский заявил, что Украине будет «очень, очень, очень трудно» выжить без помощи США

Зеленский заявил, что Украине будет «очень, очень, очень трудно» выжить без помощи США

Владимир Зеленский рассуждает о будущем возглавляемой им страны, которую перестанут спонсировать и поставлять оружие.

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