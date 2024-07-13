Погоду на Кузьминки 14 июля 2024 года можно предсказать по приметам и при помощи народных традиций, поверий

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ календаре указано воскресенье, 14 июля 2024 года. В давние времена, в этот день, люди отмечали особый праздник под названием Кузьминки, сопровождаемый пышными гуляниями.
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