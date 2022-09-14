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В Приморье дикий леопард напал на человека

В Приморье дикий леопард напал на человека

В селе Красный Яр Уссурийского городского округа дикий зверь напал на человека. Сначала леопард прохаживался по территории населенного пункта, был снят сразу несколькими камерами, а потом осмелел и напал на местного жителя прямо во дворе его дома.

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