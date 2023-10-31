Пашинян остался у разбитого корыта. Россия нанесла Армении второй удар, похлеще чем с коньяком.

У меня в шкафу уже семь лет стоит бутылка армянского коньяка. Сосед как-то подарил... С тех пор и стоит...

лл

лина любимцева

У нас армяне строят огромный торговый центр, территорию вокруг благоустраивают. И хочу сказать, что армяне и хорошие работники, и качественно все делают, и ведут себя доброжелательно, и не агрессивно... НЕ НУЖНО армян обижать из-за Пашиняна. Последний вообще вредит самим армянам. Тварь поганая.