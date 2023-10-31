Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    братья)))показывают зубы,,,,,Дагестанские борц...
  • Надежда
    Кто бежал из страны с плевками в сторону России и народа назад не пускать, это продажные шкуры-ПРЕДАТЕЛИ!(😡Cколько релоканто...
  • Леонид Руси
    С этими властями педерастов мы не будем иметь никаких дел. Это сатанисты. Только когда придут пророссийские лидеры и ..."Полтора года мы ...

Пашинян остался у разбитого корыта. Россия нанесла Армении второй удар, похлеще чем с коньяком.

Пашинян остался у разбитого корыта. Россия нанесла Армении второй удар, похлеще чем с коньяком.

Интересная жизнь с Vera Star   Никол Пашинян. Источник фото Яндекс Картинки. Судя по всему проблемы Армении на нежелании России пускать фуры с армянским коньяком, на этом не закончились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Пашиняну хочу послать галстуки пускай жует, дайте адрес.
Ответить
18 час.
лина любимцева
У меня в шкафу уже семь лет стоит бутылка армянского коньяка. Сосед как-то подарил...   С тех пор и стоит...
Ответить
16 час.
лл
лина любимцева
У нас армяне строят огромный торговый центр, территорию вокруг благоустраивают. И хочу сказать, что армяне и хорошие работники, и  качественно  все делают,  и ведут себя доброжелательно, и не агрессивно... НЕ  НУЖНО армян обижать из-за Пашиняна. Последний вообще вредит самим армянам. Тварь поганая.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх