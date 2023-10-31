Интересная жизнь с Vera Star Никол Пашинян. Источник фото Яндекс Картинки. Судя по всему проблемы Армении на нежелании России пускать фуры с армянским коньяком, на этом не закончились.
Пашинян остался у разбитого корыта. Россия нанесла Армении второй удар, похлеще чем с коньяком.
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Пашиняну хочу послать галстуки пускай жует, дайте адрес.
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18 час.
лина любимцева
У меня в шкафу уже семь лет стоит бутылка армянского коньяка. Сосед как-то подарил... С тех пор и стоит...
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16 час.
лл
лина любимцева
У нас армяне строят огромный торговый центр, территорию вокруг благоустраивают. И хочу сказать, что армяне и хорошие работники, и качественно все делают, и ведут себя доброжелательно, и не агрессивно... НЕ НУЖНО армян обижать из-за Пашиняна. Последний вообще вредит самим армянам. Тварь поганая.
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15 час.
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