Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине ведут боевую стрельбу из минометов и автоматических гранатометов

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский» оборудованы учебные точки, где военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя» и 120 мм миномётов «Сани».
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