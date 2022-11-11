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Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине ведут боевую стрельбу из минометов и автоматических гранатометов

Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине ведут боевую стрельбу из минометов и автоматических гранатометов

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Успеновский» оборудованы учебные точки, где военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя» и 120 мм миномётов «Сани».

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