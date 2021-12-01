ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на первое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 936 =Будьте решительны в том, чтобы делать хорошее, и в том, чтобы не делать плохого =Вашим мыслям присуща активность и они способны влиять на происходящее = Время ожидания женщина наполняет не тревогой и страхом, а верой, принятием, смирением = Вы не рабы Божьи (Ему они не нужны), вы – рабы, искусно придуманного внешнего Мира иллюзий = Главное - научиться держать в узде разрушительные стихии своих мыслей и чувств = Духовная алхимия – это преображение мыслей человека до уровня Христосознания = Если позволить Тонкой Энергии Духа проникнуть в тело, она превратится в экстаз = Жаждущий Высшего Знания, должен развить интеллектуальную часть своей природы =Именно мы являемся ответственными за то влияние, которое оказывают наши Жизни =Любая женщина способна дурачить мужчину, если она этого желает и если он в неё влюблён = "Любовь рождается от чистоты сердца, непорочной совести и нелицемерной веры" = Люди делятся на три типа: у которых нет желаний; люди желаний; из желаний развивают Цель = Люди, подгоняемые по земле страхом, - это неполноценные человеческие существа = Мне не нужны крылья, чтобы летать.