Кирилла Стремоусова ликвидировали? Убийца не найден

Вскоре после похорон легендарного замглавы Херсонской области, состоявшихся в Симферополе, по крымским порталам стала расходиться версия, что Стремоусов был убит.
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