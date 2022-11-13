Кирилла Стремоусова ликвидировали? Убийца не найден

Кирилла Стремоусова ликвидировали? Убийца не найден

Вскоре после похорон легендарного замглавы Херсонской области, состоявшихся в Симферополе, по крымским порталам стала расходиться версия, что Стремоусов был убит.

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