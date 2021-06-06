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В Ржевском районе прошла разъяснительная беседа в честь Всемирного дня без табака

В Ржевском районе прошла разъяснительная беседа в честь Всемирного дня без табака

31 мая в сельской библиотеке деревни Хорошево прошла беседа, посвященная Всемирному дню без табака. Сотрудники библиотеки рассказали о вреде и ненадобности курения.

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