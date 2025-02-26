Путин заявил, что Россия продолжит развивать силы спецопераций

Российские Силы специальных операций (ССО) будут развиваться, их оснастят новейшим вооружением. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении ССО с праздником, которое опубликовано на сайте Кремля.
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