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Путин заявил, что Россия продолжит развивать силы спецопераций

Путин заявил, что Россия продолжит развивать силы спецопераций

Российские Силы специальных операций (ССО) будут развиваться, их оснастят новейшим вооружением. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении ССО с праздником, которое опубликовано на сайте Кремля.

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