Куда пропали деньги Усольцевых: прокуратура не включила 300 тысяч в вещдоки

Триста тысяч рублей, обнаруженные в машине Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой и дочерью осенью 2025 года, не признаны вещественным доказательством.
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Если бы Усольцивы убежали за границу, то навряд ли оставили бы 300 тысяч в машине. Скорее всего они их бы поменяли на доллары и забрали с собой.