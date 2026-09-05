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Пятый канал

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Куда пропали деньги Усольцевых: прокуратура не включила 300 тысяч в вещдоки

Куда пропали деньги Усольцевых: прокуратура не включила 300 тысяч в вещдоки

  Триста тысяч рублей, обнаруженные в машине Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой и дочерью осенью 2025 года, не признаны вещественным доказательством.

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