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Мойка78.ру Новости СПб

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Труп на четвереньках в квартире на Новоизмайловском привел полицию к слесарю Опергруппа уголовного розыска задержала жителя Московского района по подозрению в убийстве петербуржца.

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