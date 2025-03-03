Труп на четвереньках в квартире на Новоизмайловском привел полицию к слесарю Опергруппа уголовного розыска задержала жителя Московского района по подозрению в убийстве петербуржца.
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Труп на четвереньках в квартире на Новоизмайловском привел полицию к слесарю Опергруппа уголовного розыска задержала жителя Московского района по подозрению в убийстве петербуржца.