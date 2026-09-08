Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Европа обманула Киев: 1,4 млрд евро — пустая бумажка, пока «Цирконы» России стирают ПВО Украины в ноль.

Европа обманула Киев: 1,4 млрд евро — пустая бумажка, пока «Цирконы» России стирают ПВО Украины в ноль.

Фото: mil.ru В субботу, 5 августа, над Киевом прогремел взрыв, ставший символом не только трагедии, но и полного провала западной системы поддержки Украины.

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