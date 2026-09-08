Фото: mil.ru В субботу, 5 августа, над Киевом прогремел взрыв, ставший символом не только трагедии, но и полного провала западной системы поддержки Украины.
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