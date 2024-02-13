Павловский: "Цель референдума – поднять рейтинг ПДС"

"Истинная цель этого референдума [референдум о вступлении в Европейский союз] – это вовсе не вступление в Европейский союз, это просто поднятие рейтинга госпожи президента, который сейчас находится в свободном падении", – считает эксперт в области права Станислав Павловский, передает Noi.