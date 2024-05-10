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Беднар о хите Бенна против Тэйвса: «Не понимаю, почему это не удаление. Задето ли плечо? Можно поспорить. Цель была выше, это голова, и был контакт»

Беднар о хите Бенна против Тэйвса: «Не понимаю, почему это не удаление. Задето ли плечо? Можно поспорить. Цель была выше, это голова, и был контакт»

«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

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